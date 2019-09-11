شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والإمارات والسعودية والكويت وعمان الأكثر استهلاكا للدواجن البرازيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، ارتفاع حجم صادرات لحوم الدجاج البرازيلية إلى الدول العربية إلى 1635.17 مليون دولار في الفترة بين شهري يناير وأغسطس 2019، بنمو 16.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وأفاد التقرير بأنه تم تصدير 1014.70 ألف طن من لحم الدجاج إلى الدول العربية، بما فيها الإمارات والسعودية والكويت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وبلغ حجم صادرات لحوم الدجاج إلى السعودية 320.85 ألف طن بقيمة بلغت 555.33 مليون دولار، واستوردت الإمارات 239.58 ألف طن من لحوم الدجاج بقيمة بلغت 399.51 مليون دولار، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بين أبرز الدول المستوردة للحوم الدجاج من البرازيل، حيث بلغ حجم وارداتها 75.35 ألف طن بقيمة 115.38 مليون دولار.

وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، تمثل النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والخدمات البرازيلية دليلاً واضحاً على الأداء الاستثنائي للشركات البرازيلية، مجسدة عمق العلاقات التجارية بين البرازيل والدولة العربية.

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ويؤكد النمو القوي لصادرات لحوم الدجاج البرازيلي، ثقة الدول العربية بجودة المنتجات البرازيلية وأسعارها التنافسية مقارنة بمنتجات الدول الأخرى.

ويبرز التزام البرازيل التام باتباع الطرق الحلال ومطابقة أعلى معايير الصحة العالمية من أهم محركات نمو حركة التصدير من البرازيل التي تلبي متطلبات شركائها التجاريين في الدول العربية باعتبارها المصدّر الأول للحوم الدجاج إلى المنطقة.

وأضاف حنون: نحن على ثقة بأن صادرات اللحوم ستحقق نمواً كبيراً خلال الفترة القادمة، في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة بين البرازيل والعالم العربي.

وأعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، عن أبرز خمس وجهات عربية للدواجن البرازيلية خلال الأشهر الثمانية الأولى، وهي الإمارات والسعودية والكويت ومصر وسلطنة عمان.

ويعود الأداء القوي للبرازيل في تصدير الدواجن إلى خلوها من إنفلونزا الطيور، فضلاً عن علاقاتها الدبلوماسية الجيدة مع الأسواق الدولية والجودة العالية لمنتجاتها ذات الصلة بالدواجن.