شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 11-9 2019، انخفاضا ملحوظا، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر إلى 687 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 588 جنيها. سعر عيار 21 اليوم 687 جنيها للجرام. سجل عيار 24 سعر 785 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب 5496 جنيها. أوقية الذهب 1492 دولار. Advertisements

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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