شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: أوبك+ ستبحث تباطؤ الطلب العالمي على النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إنه قلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وإن تحالف أوبك+ سيبحث غدا الخميس تباطؤ الطلب على النفط. وأضاف أنه لا توجد مقترحات جديدة لتغيير أحجام إنتاج النفط في إطار الاتفاق العالمي، لكن المجموعة قد تناقش معايير قياس جديدة لمراقبة الاتفاق.

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