شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكيلو يبدأ من 110جنيهات .. والضأن من 125 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 11- 9-2019، استقرارا لمعظم الأصناف والأنواع فى معظم المحال التجارية بالقاهرة، وترواحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150 جنيها للكيلو، فيما تراوحت أسعار اللحوم البتلو بين 120 – 160 جنيها.

وتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بين 125 – 160 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها للكيلو، وتبدأ أسعار السجق البلدى من 80 جنيها وحتى 130 جنيها.

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فيما شهدت منافذ التوزيع المختلفة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو لجميع الأصناف.