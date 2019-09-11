شكرا لقرائتكم خبر عن وكلاء دواوين المراقبة و المحاسبة الخليجيين يجتمعون فى مسقط للتعريف بالعمل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت اليوم، أعمال الاجتماع العشرين لوكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى العاصمة العمانية مسقط ويستمر يومين.

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وكالاء الرقابة و المحاسبة فى الخليج

و وفقا لوكالة الأنباء السعودية، الاجتماع ناقش الموضوعات المطروحة للبحث والدراسة، خاصة ما يتعلق بإعداد إطار عام لتنفيذ الندوات والمؤتمرات، ووضع معايير لتنفيذ حلقات عمل وبرامج للتعريف بقرارات العمل المشترك.



اجتماع وكالاء الرقابة و المحاسبة

واستعرض الاجتماع، خطة التدريب للعام القادم 2020، وتقرير متابعة الخطة الإستراتيجية للتدريب، وبعض محاضر لجنة التدريب والتطوير والرقابة الشاملة المشتركة، وما يتصل بتطوير الجانب الإعلامى للدواوين ونتائج المسابقة الرابعة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات فى مجال الرقابة والمحاسبة، وما يخص إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع القادم لرؤساء الدواوين الذى ستستضيفه السلطنة فى شهر أكتوبر القادم.