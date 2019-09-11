شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفاصوليا 5 جنيهات والطماطم تبدأ من 3 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء 11- 9-2019 انخفاضا فى أسعار الفاصوليا مع استقرارا باقى الأصناف داخل سوق العبور .
وتراوحت أسعار الطماطم بين 3- 6 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وكيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما انخفضت أسعار كيلو الفاصوليا 5 جنيهات، حيث تراوح سعر الكيلو بين 20 – 30 جنيها، واستقر سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 12 – 18 جنبها، والخيار ما بين 2.5 – 8 جنيهات للكيلو.
واستقرت أسعار الليمون بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والبرتقال الصيفي 5- 9 جنيهات .
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