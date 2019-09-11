شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حسابات على تويتر لمتحدثى وزارة المالية للرد على استفسارات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة المالية عن مبادرة جديدة لزيادة التواصل مع المواطنين ترسيخا لمباديء الشفافيه والحوار المجتمعي، ومعرفة وجهات نظر الرأي العام في القضايا المثارة بين المواطنين وذلك عبر إنشاء حسابات علي موقع التواصل الاجتماعى، تويتر لخمسة من المتحدثين الرسميين باسم الوزارة.

وأشار بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، إلى أن كل متحدث رسمي باسم الوزارة متخصص فى إحدي الملفات الرئيسية التي تتعلق بعمل الوزارة، نظرا لتشعب عملها وتوليها ملفات عديدة، مما يتيح الفرصة لإثراء الحوار مع المواطنين والمهتمين بالسياسات المالية والضريبية، حيث سيقوم المتحدثين بالرد علي أي استفسار للمواطنين مع عرض مستجدات السياسات المالية والضريبية، لتصبح هذه الحسابات علي تويتر بمثابة ملتقي للحوار وتوضيح الحقائق والرد علي الشائعات التي ترتبط بعمل الوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذه الحسابات علي تويتر تتكامل مع الصفحة الرسمية للوزارة علي موقعي تويتر وفيسبوك إلي جانب الموقع الالكتروني للوزارة علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت مما يوفر أكثر من مسار للتواصل بين المواطنين والوزارة التي ترحب باي اقتراحات لتحسين وتطوير أداء قطاعات ومصالح الوزارة أو استفسارات تتعلق بالملفات التي تديرها أو بالاقتصاد المصري عموما.

وأوضح البيان أن المتحدثين الخمسة هم:

1- مى فريد - المتحدث المختص بشئون العدالة الاقتصادية وحسابها الرسمى علي تويتر هو https://twitter.com/MOFmaifarid

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2- سارة عيد - المتحدث المختص لشؤون الموازنة والسياسات المالية الكلية وحسابها الرسمى علي تويتر هو https://twitter.com/MOFsaraeid

3- حمدى حسنى - المتحدث المختص لشؤون الدفع والتحصيل الالكترونى وحسابه الرسمى علي تويتر هو https://twitter.com/MOF_hamdyhosny?s=08

4- ا.محمد مصطفى - المتحدث المختص لشؤون ضريبة الدخل وحسابه الرسمى علي تويتر هو

‏https://twitter.com/MofElbendary

5- ا.محمد ابراهيم - المتحدث المختص لشؤون الخزانة ومشروع GFMIS وحسابه الرسمى علي تويتر هو https://mobile.twitter.com/mof_mibrahim