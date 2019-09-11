شكرا لقرائتكم خبر عن صيدناوى وبيع المصنوعات: 98 مليون جنيه تكاليف عمالة الشركة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عنارة رئيس مجلس إدارة شركة صيدناوى وبيع المصنوعات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن التكاليف السنوية للأجور فى الشركة تصل لنحو 98 مليون جنيه سنويا، وهو مبلغ كبير فى ظل حالة السوق.

أضاف عنارة لـ"الخليج 365" أنه سيتم توفير نحو 9 ملايين جنيه سنويا على مدار الخمس سنوات المقبلة، نتيجة خروج العمال للمعاش، وبالتالى تحسن المؤشرات المالية للشركة، حيث يبلغ عدد العمال حاليا نحو 2150 عاملا.

وقال إنه تم سد العجز فى بعض الفروع من خلال نقل العمال فى الفروع التى يتم الشراكة عليها مع القطاع الخاص بجانب نقل عمال بين صيدناوى وبيع المصنوعات، بعد دمج الشركتين فى شركة واحدة .

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