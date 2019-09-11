شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 11-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في ثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 1.01 درهم، متجاوزا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعكس الأداء الإيجابي للسهم والذي نتوقع ان يصل به لمستوى المقاومة الحالي عند 1.04 درهم كمستوى اول ثم 1.14 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.96 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.98 وبين مستوى المقاومة هو 1.04 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد