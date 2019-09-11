شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 11-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 0.225 درهم، ملامسا بذلك الحد العلوي من القناة الهابطة طويلة الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0.215 درهم كمستوى اول ثم 0.19 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.24 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.22 وبين مستوى المقاومة هو 0.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط