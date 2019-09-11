شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يعكس أداء إيجابي -تحليل صباحي- 11-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 4.16 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما قويا عند مستوى 4.10 درهم، والذي يعد الحد السفلي من الاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد العلوي 4.25 درهم، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر "Price ROC " لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.13 وبين مستوى المقاومة هو 4.19 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد