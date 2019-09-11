شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يقترب من هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 11-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 1.74 درهم، مقتربا بذلك من هدفه السعري الأول عند 1.75 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 1.84 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.71 وبين مستوى المقاومة هو 1.77 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد