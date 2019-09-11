شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 11-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 1.77 درهم، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 1.61 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول لم يشهده السهم منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 1.85 درهم كمستوى اول ثم 2 درهم كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اعلى مستوى1.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.70 وبين مستوى المقاومة هو 1.85 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد