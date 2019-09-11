شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 11-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 0.676 درهم، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة قوية عند مستوى 0.70 درهم، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.63 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى0.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.67 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.68 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط