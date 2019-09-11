شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) يستعيد اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 11-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 1.22 درهم، فقد تمكن السهم من تجاوز هذا المستوى، حيث اغلق عند مستوى 1.24 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر مارس من عام 2018، ليستعيد بذلك اتجاهه الصاعد على المدى القصير، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاعات لمستوى المقاومة التالي عند 1.30 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.22 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.22 وبين مستوى المقاومة هو 1.28 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد