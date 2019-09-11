شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 11-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.91 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، ويلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0.87 درهم كمستوى اول ثم 0.80 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.97 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.90 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.92 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط