شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الاسلامي (ADIB) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 11-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 5.10 درهم، وهو نفس اغلاق السهم لجلسة الاثنين الماضي، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 5.05 درهم، وهو المستوى الذي توقعنا الوصول اليه سابقا، وفي ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 5.05 درهم، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 4.90 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.04 وبين مستوى المقاومة هو 5.12 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط