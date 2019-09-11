شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 11-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 1.02 درهم، مقتربا من مستوى المقاومة القوي عند 1.07 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ شهر يوليو الماضي، كما كون السهم نموذج "Grave Stone " وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل الى0.90 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.08 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.99 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.05 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط