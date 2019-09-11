شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل توماس كوك البريطانية بمصر يستهدف زيادة السائحين 30-35% في 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة بلوسكاي للسياحة، وكيل توماس كوك البريطانية في مصر، إن شركته تستهدف زيادة عدد سائحيها الوافدين إلى مصر بنسبة تتراوح بين 30 و35% هذا العام.

وجذبت مجموعة بلوسكاى نحو 480 ألف سائح إلى مصر في عام 2018.

وقال الشاعر في مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر سياحي عُقد في القاهرة هذا الأسبوع إن "التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري واعدة وتنبئ بارتفاع التدفقات بنحو 30% عن العام الماضي".

وقفزت أعداد السائحين الوافدين للبلاد بنسبة 47.5 % إلى 9.8 مليون سائح في 2018 وفقا لتقرير حكومي صدر في أبريل نيسان، وبلغ عدد الليالي السياحية في مصر 102.6 مليون ليلة في 2018 مقابل 51 مليونا في 2017.

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وقال الشاعر "نسب الحجوزات لقضاء العطلات بمصر خلال الموسم الشتوي المقبل جيدة وفي ارتفاع مستمر، خاصة من الأسواق الألمانية والتشيكية والبولندية في ظل الاستقرار السياسي والمساندة القوية لقطاع السياحة من قبل الدولة.

"نسب الحجوزات ستزيد 35 % وستتجاوز 50 % خلال شهر أكتوبر لقضاء عطلة السنة الجديدة بالمنتجعات المصرية على شاطئ البحر الأحمر وجنوب سيناء".

واستفاد قطاع السياحة من انحسار المخاوف الأمنية وضعف قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وتمتلك مجموعة بلوسكاي للسياحة أكثر من 20 فندقا في مناطق سياحية متفرقة في الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء.