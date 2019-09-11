شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تصعد للجلسة السابعة بدعم ارتفاع عوائد السندات وهبوط الين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع اليوم الأربعاء مع مواصلة الأسهم المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة بفضل ارتفاع عوائد السندات، بينما ربحت شركات التصدير الكبرى بدعم من تراجع الين.

وكسبت أسهم الشركات الموردة لأبل أيضا بعدما أعلنت شركة التكنولوجيا التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها عن منتجات جديدة من أجهزة آيفون.

وارتفع المؤشر نيكي 0.96% إلى 21597.76 نقطة اليوم الأربعاء، بعد صعوده في وقت سابق إلى 21619.21 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ 30 يوليو.

وارتفع المؤشر للجلسة السابعة على التوالي وسط موجة بيع عالمية في السندات رفعت العوائد وآمال بأن تجذب مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين أموالا إلى سوق الأسهم.

وارتفع 203 أسهم على المؤشر نيكي مقابل انخفاض 20 سهما.

وكان أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر هو سهم مجموعة فوكوكا المالية الذي صعد 6.67%، يتبعه سهم مجموعة كونكورديا المالية بنسبة 6.33% وريزونا هولدنجز 6.25%.

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وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.65% ليغلق عند 1583.66%، وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من يوليو.

وزادت أسهم البنوك الكبرى في اليابان فقد صعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 4.43%، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 3.14% ومجموعة ميزوهو المالية 1.95%.

وقفز سهم تويوتا موتور 2.39 % وهوندا موتور 3.74% وسوبارو 2.26% مع تراجع الين الذي عزز أرباح شركات التصدير.

وصعدت أسهم الشركات الموردة لأبل في اليابان موراتا للتصنيع 2.26% وألبس ألبين 3.57% ومينيبيا ميتسومي 1.93%.