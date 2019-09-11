شكرا لقرائتكم خبر عن "او ام فى" النمساوية تعلن استعدادها للعمل بمصر فى ضوء نجاحات اكتشافات الغاز بالمتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت وزارة البترول والثروة المعدنية مع رانير سيلى الرئيس التنفيذي لشركة "او ام فى" التى تعد أكبر الشركات النمساوية للبحث عن البترول والغاز.

تم استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأكدت الشركة النمساوية استعدادها للعمل في مصر فى ضوء النجاحات التي تم تحقيقها، مشيرة إلى تطور مكانة مصر فى صناعة الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات فى البحر المتوسط ومبادرتها لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذى يعد من الأحداث المهمة التى شهدتها صناعة الطاقة بصفة عامة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة .

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وعقد وزارة البترول اجتماعا مع جيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية التى اكدت حرصها على تكثيف أنشطة البحث وتنمية وإنتاج البترول والغاز فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات لدفع هذا النشاط .

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على دراسة فرص دخول شل فى انشطة بترولية جديدة فى مصر فى مجال تموين السفن بالوقود وتموين الطائرات.

كما التقى الوزير بوفد من مسئولي شركة بيكرهيوز جى إى الأمريكية ضم مدير عام العمليات والرئيس التنفيذي لأنشطة التحكم والقياس، حيث تم مناقشة دفع التعاون بين الجانبين في تنفيذ برامج العمل بمشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول وخاصة فيما يتعلق بتدريب الكوادر الشابة وإتاحة الحلول الرقمية المتطورة لقطاع البترول المصرى عبر المساهمة في تنفيذ البوابة الألكترونية لتسويق مناطق البحث والاستكشاف .