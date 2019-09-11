شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع وسط مؤشرات على تهدئة فى الحرب التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الأربعاء بفضل تحرك الصين لإعفاء بعض السلع الأمريكية من رسوم إضافية، في أحدث مؤشر على تهدئة الحرب التجارية بين الجانبين.

وقادت الأسهم الألمانية التي تتأثر بالتجارة المكاسب، وواصل المتعاملون التحول لشراء الأسهم التي هوت أسعارها مثل شركات السيارات والبنوك متخلين عن الأسهم الدفاعية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3% .

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وذكرت وزارة المالية الصينية اليوم أنه سيجري إعفاء 16 نوعا من السلع الأمريكية من رسوم إضافية انتقامية اعتبارا من 17 سبتمبر ما عزز معنويات المستثمرين.

وتتركز الأنظار الآن على اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزى الأوروبى غدا الخميس، حيث من المتوقع إلى حد كبير أن يخفض أسعار الفائدة ويبدأ من جديد برنامجا لمشتريات الأصول.

لكن المحللين حذروا من أن توقعات السوق بشأن مدى التحفيز ربما تكون أعلى من اللازم.

وكان سهم شركة التجزئة الفرنسية كاسينو المثقلة بالديون أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 بصعوده 4.4%، بدعم من تقرير عن أن منافستها كارفور تدرس عرضا محتملا ربما يكون من خلال صفقة في صورة أسهم بالكامل.