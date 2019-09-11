شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تبحث مع" اينوك" موقف التعاون فى أنشطة تموين الطائرات بالوقود فى المطارات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت وزارة البترول والثروة المعدنية، مع سيف الفالح الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك الإماراتية موقف التعاون بين الجانبين فى أنشطة تموين الطائرات بالوقود فى المطارات المصرية، خاصة وأن الشركة دخلت للعمل فى مصر فى نهاية العام الماضي بعد توقيعها اتفاقا تجاريا مع هيئة البترول، جاء ذلك علي هامش مشاركة مصر فى مؤتمر الطاقة العالمى بالعاصمة الإماراتية أبوظبى.

كما التقت وزارة البترول والثروة المعدنية مع أوليفييه لو بوتش رئيس شركة شلمبرجير العالمية الذى أكد حرص شركته على تعزيز التعاون مع مصر فى الاستثمار فى العنصر البشري ودعم عمليات التحول الرقمى إضافة إلى أنشطتها فى مجال الخدمات الفنية الخاصة بحقول إنتاج البترول والغاز .

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وتم خلال اللقاء استعراض المشروعات المشتركة وفى مقدمتها مشروع بوابة مصر الألكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف والذى يتماشى مع الاتجاه العالمى لدعم التحول الرقمى ويتيح للشركات العالمية التعرف على الفرص الاستثمارية للبحث عن الثروات البترولية والترويج لها بآليات عملية لجذب الاستثمار بما يدفع الشركات البترولية العالمية إلى ضخ استثمارات جديدة لها فى مصر.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة موقف تنفيذ اتفاقية إعداد كوادر الإدارة الوسطى والشابة بقطاع البترول للقيادة والتى يجرى تنفيذها حاليا ضمن البرنامج الثالث لمشروع تطوير وتحديث القطاع .