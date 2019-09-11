تصديرى الجلود: 47.1 مليون دولار صادرات القطاع بالفترة من يناير إلى يوليو 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المجلس التصديري للجلود، إن صادرات القطاع انخفصت أول 7 أشهر من 2019 بنسبة 31.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، إذ سجلت نحو 47.1 مليون دولار، مقابل 68.9 مليون دولار.
وأضاف التقرير الشهرى، للمجلس انخفاض صادرات يوليو الماضى إلى 5.2 مليون دولار، مقابل 10.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضى، مسجلاً تراجعاً بنسبة 50%.
وأوضح، أن إجمالى صادرات القطاع تراجعت، خلال يونيو الماضى، لتسجل 3.3 مليون دولار، مقارنة بنحو 9.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضى بتراجع بلغت نسبته 65.9%.
وانخفضت صادرات مايو الماضى إلى 6.2 مليون دولار، مقابل 9.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018.
وسجلت الصادرات تراجعاً منذ بداية العام الجارى، وانخفضت خلال شهر يناير الماضى إلى 8.08 ملايين دولار، مقارنة بنحو 9.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضى، فيما سجلت صادرات شهر فبراير نحو 8.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 7.8 مليون دولار.
وهبطت خلال مارس الماضى إلى 8 ملايين دولار، مقارنة بنحو 11 مليون دولار العام الماضى، وسجلت نحو 7.2 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضى، مقابل 10.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضى.
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