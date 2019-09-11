شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستثنى 16 نوعا من السلع الأمريكية من رسوم إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت الصين اليوم الأربعاء لاستثناء 16 نوعا من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية إضافية، بما في ذلك علف الحيوانات وبعض زيوت التشحيم حسب بيان لوزارة المالية.

ويسرى الإعفاء من 17 سبتمبر لمدة عام حتى 16 سبتمبر 2020.

وقالت الوزارة إن السلع الواردة في قائمتي الإعفاءات الجمركية المنشورة على موقعها لن تخضع للرسوم الإضافية التي تفرضها الصين على سلع أمريكية.