شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاع البنوك.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرا 13.14 نقطة ليصل إلى مستوى 5854.88 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% خاسراً 19.26 نقطة ليصل إلى مستوى 6404.81 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً 0.45 نقطة ليصل إلى مستوى 4779.21 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 59.6 مليون سهم بقيمة 8.6 مليون دينار كويتى عبر 2654خ صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.10%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%.

وجاء سهم "شركة رابطة الكويت والخليج للنقل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6%، تلاه شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 5.07%، ثم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بنسبة 4.87%، فيما تصدر سهم "شركة أموال الدولية للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة المعدات بنسبة 4.74%، ثم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 4.70%.