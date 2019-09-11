شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة: العراق سيحفر 20 بئرا بحقل الناصرية تضيف 40 ألف برميل يوميا للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الأربعاء إن شركة ذي قار العراقية وقعت اتفاقا مع شركة الحفر العراقية لحفر 20 بئرا جديدة في حقل الناصرية النفطي.

وأضافت الوزارة أن الآبار الجديدة ستضيف 40 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج الحالي من النفط الخام في الحقل و20 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب سيتم استخدامها في توليد الكهرباء.