شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% رابحا 1.41 نقطة ليصل إلى مستوى 1550.20 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 271 ألف سهم بقيمة 90.9 ألف دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.15% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 1.67%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.49% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
فيما تراجع قطاع السياحة والفنادق بنسبة 20.18% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 2.46% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية.
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