تنمية الصادرات تنظم بعثة تجارية إلى غانا لشركات الأسمدة والكيماويات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بعثة تجارية إلى غانا خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر 2019 لعقد لقاءات مع الشركات والمؤسسات الغانية المهتمة بالمنتجات المصرية. Advertisements وقال بيان للهيئة، إن قوام البعثة 25 شركة تعمل في صناعات فرعية متعددة. وأكد أن البعثات التجارية أحد الأنشطة الترويجية التي تقوم بها هيئة تنمية الصادرات للنفاذ إلى الأسواق خاصة الأفريقية منها وفقاً للضوابط المنظمة للأنشطة الترويجية والتي يتم دعمها من وزارة التجارة والصناعة.

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