شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع منهية سلسلة خسائر امتدت 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، منهية سلسلة من الخسائر امتدت لأربع جلسات بفعل عمليات شراء ترجع لعوامل فنية، في ظل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم تحفيزا ويخفض أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1493.50 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي الجلسة السابقة، هبطت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 13 أغسطس عند 1483.90 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1502.2 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر ما يزيد عن 4% أو أكثر من 60 دولارا منذ بلغت ذروة أكثر من ستة أشهر عند 1557 دولارا في الرابع من سبتمبر.

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وتلقى الإقبال على المخاطرة الدعم قبل قرارات بشأن السياسة النقدية ستصدر عن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ومن اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم، إذ يأمل المستثمرون في المزيد من التيسير في ظل تباطؤ النمو العالمى.

وربحت أسعار الذهب نحو 18% أو ما يزيد عن 200 دولارا منذ بلغت أدنى مستوى منذ بداية العام عند 1265.85 دولار في الثاني من مايو.

وعلى جبهة التجارة، قلص مستشار كبير بالبيت الأبيض التوقعات أمس الثلاثاء بشأن الجولة القادمة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحث المستثمرين والشركات والعامة على التحلي بالصبر بشأن تسوية النزاع التجاري.

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار بينما تماسكت أسواق الأسهم الآسيوية وارتفعت عوائد السندات اليوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.1% إلى 18.21 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أدنى مستوى في أسبوعين عند 17.75 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 1566.28 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 1.2% إلى 941.35 دولار.