الان تتابع تقارير: وزيرا الطاقة الروسي والسعودي لم يناقشا آليات سعر النفط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إنه ووزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان لم يناقشا آليات سعر النفط في اجتماعهما أمس، وفقا لما ذكرته وكالات أنباء روسية.
وبحسب التقارير، ذكر نوفاك أيضا أن سعر النفط الحالي تحدده السوق، مضيفا أنه بحث مع الأمير عبد العزيز التعاون ضمن التحالف
بين منظمة أوبك وبعض المنتجين المستقلين.
ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن نوفاك قوله “بالطبع تحدثنا عن الأسعار أيضا، ولكننا لم نناقش المسائل المتعلقة بالحاجة لتغيير أي شيء يخص الأسعار. السوق تحدد الأسعار، ومهمتنا مراقبة تنفيذ الاتفاق والعوامل الأساسية في السوق”.
كان نوفاك قد توجه للسعودية أمس الثلاثاء للاجتماع مع الأمير عبد العزيز بن سلمان .
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: وزيرا الطاقة الروسي والسعودي لم يناقشا آليات سعر النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.