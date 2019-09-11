شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق شرم الشيخ تستعد للمشاركة فى 4 معارض دولية لتنشيط حركة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بيتر ناثان ، رئيس لجنة المؤتمرات بغرفة المنشآت الفندقية أن هناك خطة واضحة جارى العمل عليها لتنشيط الحركة السياحية الوافدة لمدينة شرم الشيخ، خاصة قبل الموسم الشتوى المقبل، وذلك فى ظل استمرار غياب السوق البريطانى والروسى عن جنوب سيناء بسبب استمرار قرارات حظر الطيران.

وقال ناثان ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " أن الخطة تشتمل على المشاركة فى عدد من المعارض الدولية وتكثيف الترويج لشرم الشيخ، بالإضافة إلى استهداف أسواق جديدة تمكن القطاع الفندقى بالمدينة من تحقيق اشغالات عالية، لافتا إلى أن شرم الشيخ تمكنت بالفعل من جذب احد الاسواق والتى حققت اشغال عالى خلال موسم الصيف وهو السوق الايطالى، والذى شهد تضاعف للاعداد فى الفترة الماضية، كذلك من أبرز الأسواق المتواجدة المانيا وكازخستان واوكرانيا وبلجيكا وايطاليا.

وعن خطة الترويج قال ناثان ، أن غرفة المنشآت الفندقية ستشارك فى عدد من المعارض منها أوكرانيا فى 2 أكتوبر، ومعرض ريمينى فى ايطاليا 2 نوفمبر، وكذلك بورصة لندن 4 نوفمبر، مضيفا أن التركيز فى الفترة المقبلة سيكون على السوق البولندى لأنه كان من الاسواق القوية ويتميز بإنفاقه المرتفع، وخاصة أنه كان متواجد بقوة ولكنه تراجع بسبب اهماله فى خطط الترويج، والان يتم التعاقد على مساحة كبيرة لغرفة الفنادق داخل معرض وارسو فى بولندا، وسيكون هناك تمثيل قوى لشرم الشيخ كما سيتم عقد ورش عمل مع شركات السياحة العاملة فى السوق البولندى حتى يتم التواصل معهم ونتمكن من زيادة الوفود السياحية.

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وأوضح ، أن هذه هى المرة الاولى التى تتواجد فيها غرفة الفنادق بصورة رسمية فى معرض وارسو ففى كل عام كانت المشاركة تتم بشكل شرفى، فنحن حددننا الاسواق وهيكون فى اهتمام بشرم الشيخ.

وقال ناثان "مازلنا على اتصال مع بريطانيا بخصوص عودة الطيران والسياحة، وجارى استكمال الاجراءات الامنية وكل فترة تأتى لجان من هناك تتابع وكل اللجان تشيد حتى الان بالخطوات الايجابية التى تمت فى جنوب سيناء، لافتا إلى أنه من الوارد بعد تغيير الحكومة البريطانية يكون هناك توجه جديد".

ومن جانب أخر أكد ناثان ، أن السياحة العربية والشرق الأوسط أصبحت من الأسواق القوية جدا فى شرم الشيخ، وارتفعت بنسب كبيرة خلال الموسم الصيفى وقائلا "كان عندنا أسواق لا تعمل مثل المغرب وفوجئنا بتدفقات عالية منها، كذلك الجزائر كانت موجودة بكثافة والأردن، وكلها أسواق جديدة ، موضحا أنه تم التعاون مع الجهات الأمنية لتذليل عقبات التأشيرات والموافقات الأمنية الخاصة بدول المغرب العربى، وخصوصا بالنسبة للقادمين على طيران شارتر مباشر، واليوم أصبح السائح يتمكن من الحصول على موافقة أمنية فى المطار ويدخل، كذلك السوق العراقى حقق طفرة خلال الفترة الماضية.