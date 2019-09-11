بعد تراجع النمو الاقتصادي ..الحكومة اليابانية تقدم استقالتها بالكامل

الموجز

بعد انخفاض عملة الين الياباني لأدنى مستوى في 5 أسابيع أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ومع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن، ولللتحضير لأولمبياد 2020 وزيادة الضرائب ومراجعة الدستور السلمي، قدمت الحكومة اليابانية، صباح اليوم الأربعاء، استقالتها بالكامل لرئيس الوزراء شينزو آبي. وبحسب وكالة "كيودو"، قبل رئيس الوزراء الياباني استقالة حكومته.

سبب الاستقالة

ويعود السبب وراء استقالة الحكومة لتخطيط آبي بإجراء تغيرات في الحكومة بعد فوز الحزب الذي يتزعمه بانتخابات مجلس الشيوخ بالبرلمان في تموز / يوليو، وقبل زيادة ضريبة المستهلك المقرر تنفذها في أكتوبر إلى 10 بالمئة.

تعديلات

هذا وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أجرى رئيس الوزراء الياباني وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، شينزو آبي، تعديلات بقيادة الحزب .

وعقب التعديلات القيادية بالحزب حافظ الأمين العام للحزب، توشيهيرو نيكاي ورئيس المجلس السياسي، فوميو كيشيدا، على مناصبهم، بينما سيترأس مجلس الشؤون العامة للحزب، شونيتشي سوزوكي، ولجنة السياسة الانتخابية هاكوبون شيمومورا.

انضمام 13 شخصًا للحكومة

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وعلى مدار اليوم ستجري تغيرات في الحكومة اليابانية، حيث سيبقى في مناصبهم السابقة شخصان فقط من بين أعضاء مجلس الوزراء الـ 19، ولأول مرة سينضم 13 شخصًا إلى الحكومة.

تراجع النمو الاقتصادي

وأظهر تقرير صدر عن الحكومة اليابانية منذ ايام، أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 3ر1 %في الربع الثاني الممتد من أبريل إلى يونيو، وذلك بتعديل عن تقدير أولي قدره 8ر1 %.

وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني إن هذه المراجعة جاءت تمشيا مع توقعات المحللين في آخر استطلاع أجرته صحيفة "نيكي بزنس ديلي" اليابانية.

ارتفاع الإنفاق

وذكر المكتب أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 2ر0 % على أساس ربع سنوي، وبتعديل عن التقديرات الأولية للنمو بنسبة 5ر1 % ومقارنة بانكماش بنسبة 2ر0 % خلال الربع الأول.

وقال المكتب إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان، ارتفع بنسبة6ر0 %، دون تغيير عن المراجعة الأولية.