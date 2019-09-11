شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اطلاقها رسميا.. ما هى الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر، بشكل رسمى، وذلك بعد أن تم عقد الاجتماع الأول للإعلان عنها فى يونيو الماضى، ولكن بعد إطلاقها رسمياً أمس، ما هى الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات وأسباب إطلاقها؟

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، هى إطار وطنى يهدف إلى دمج الإحصاءات فى السياسات الوطنية وعملية التخطيط القومى، بالإضافة إلى دمج القطاعات والوزارات الوهيئات وكبار مستخدمى البيانات فى النظام الإحصائى الوطنى، والتنسيق الفعال لإستراتيجية تشمل النظام الإحصائى بأكمله، وكذلك الاستجابة لتحديات البيانات.

وأكد "الإحصاء" فى بياناته، على أن هناك إجماع دولى حول ضرورة اتباع نهج شامل وإستراتيجى لتطوير النظام الإحصائى الوطنى، وبناء القدرات الإحصائية الوطنية لتوفير المعلومات اللازمة لبرامج التنمية التى تركز على الفقر، وفى هذا الإطار قامت العديد من الدول باتخاذ القرار لصياغة الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات وتنفيذها، حيث أن هناك أكثر من 80% من الدول فى أفريقيا الآن، تضع تلك الإستراتيجية، كما أن ما يقرب من نصف هذه الدول تنفذ الإستراتيجية بالفعل.

وأوضحت البيانات الإحصائية، أن هناك بعض الدول أظهرت تحسناً فى قدراتها الإحصائية عندما أصبح لديها إستراتيجية وطنية إحصائية، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال نتائج مؤشر القدرات الإحصائية من قبل البنك الدولى، لافتة إلى تزايد هذا التوجه أيضاً بين الدول العربية، لذلك فإن قرار تصميم إستراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات الخاصة بمصر طبقا للمبادئ المتفق عليها دولياً.