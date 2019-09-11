شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بورصة البحرين تعاود العمل بعد أجازة بمناسبة ذكرى عاشوراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاود بورصة البحرين، العمل اليوم الأربعاء، وذلك بعدما تعطلت رسمياً يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، بمناسبة ذكرى عاشوراء. وكان المؤشر العام لبورصة البحرين، قد تراجع بنسبة 0.15% خاسراً 2.29 نقطة ليغلق عند مستوى 1548.78 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات، وبلغ حجم تداول ببورصة البحرين 1.610 مليون سهم، بقيمة قدرها 443.331 ألف دينار. Advertisements وتراجع قطاع البنوك التجارية بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد- البحرينثم سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو).

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