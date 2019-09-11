شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة الملابس" تنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتنظيم معارض شهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو حسن ، رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أنه جار التنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربى من أجل تنظيم معارض شهرية بتخفيضات مماثلة لتخفيضات معرض أهلا مدارس ، مشيرا الى أن التخفيضات فى المعرض وصلت مع يومه الأخير لـ 80 % .

وأضاف حسن فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ان الشعبة نسقت مع الشركات والتجار من أجل الموافقة على تقديم تخفيضات من خلال المعارض المقبلة وذلك من اجل تنشيط عمليات البيع والتخفيف عن الأسر المصرية من الغلاء .

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