الاقتصاد

"شعبة الملابس" تنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتنظيم معارض شهرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو حسن ، رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة ،  أنه جار التنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربى من أجل تنظيم معارض شهرية بتخفيضات مماثلة لتخفيضات معرض أهلا مدارس ، مشيرا الى أن التخفيضات فى المعرض وصلت مع يومه الأخير لـ 80 % .

وأضاف حسن فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 "  ان الشعبة نسقت مع الشركات والتجار من أجل الموافقة على تقديم تخفيضات من خلال المعارض المقبلة وذلك من اجل تنشيط عمليات البيع والتخفيف عن الأسر المصرية من الغلاء .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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