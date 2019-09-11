شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: هناك فائض كبير فى معظم السلع.. ونسعى لضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هناك متابعة مستمرة من الغرفة مع الشُعب لمتابعة الأسعار داخل الأسواق المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك لجان ترصد بشكل يومى الأوضاع وما تحتاجه المناطق المختلفة لعدم حدوث أى عجز فى لأى سلعة قد يؤثر على أسعارها.
وأضاف ناصر لـ"الخليج 365" أن الغرفة تنسق مع الشُعب من أجل السيطرة على الأسعار بشكل مستمر، موضحًا أن هناك فائض كبير فى معظم السلع، وهو ما أثر إيجابيًا على خفض أسعار عدة سلع منها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تنظيم عدة معارض منها معرض عودة المدارس، والذى تضمن 6 معارض مختلفة فى عدة مناظق، بتخفيضات وصلت لأكثر من 50% وذلك لخدمة الأسر المصرية.
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