شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً لمستوى الدعم المحوري 57.33 ولا يزال فوقه حتى الآن، يرافقه تخلّص مؤشر ستوكاستيك من عزمه السلبي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق الدعم المذكور، في حين تتواجد أهدافنا التالية عند 60.00 ثم 60.86.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق للنفط 10-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.