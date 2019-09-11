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شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أمازون AMAZON COM INC (AMZN) بتداولاته اليومية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 1844.88 ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط ، وبدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1844.88 ، ليستهدف مستوى الدعم 1747.20 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط
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