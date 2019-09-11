شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فايزر PFIZER INC (PFE) بتداولاته اليومية ، وذلك بعد محاولات السهم السابقة تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشر الستوكاستيك ، وبدء ظهور تقاطع سلبي عليه .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 36.81 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 35.32 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط