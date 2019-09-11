أدوبي يعمق من خسائره – تحليل – 10-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بعد خروجه من نطاق قناة سعريه صاعدة كان تتحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 276.75 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 267.13 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط
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