الاقتصاد

اي إم دي يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 10-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم اي إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليقترب السهم من الاستناد لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

 

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توقعاتنا تشير إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 29.59 ، ليستهدف مستوى المقاومة 31.93 من جديد استعداداً لمهاجمته .

 

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه

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