شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يعزز من مكاسبه – تحليل – 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) للجلسة الثانية على التوالي ، وذلك بعد أن نجح بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة في وقت سابق ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 145.26 ، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو اختراق مستوى المقاومة 145.26، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 152.88 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد