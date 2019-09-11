شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته فوق 0.6830، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 0.6900.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6830 والمقاومة 0.6900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد