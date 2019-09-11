شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح، مستقراً قرب حاجز 62.00، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 61.40، ويحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 62.92 وتمتد إلى 64.00 بعد اختراق المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.40 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد