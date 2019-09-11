شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته فوق مستوى 57.33، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، بانتظار الحصول على حافز إيجابي قوي يدعم فرص الاندفاع نحو أهدافنا الإيجابية التي تتواجد عند 60.00 ثم 60.86.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد