شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 10-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الفضة دعم قوي عند دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك ليظهر بعض الميل الصاعد الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد واختراق مستويات 18.00 ثم 18.30 سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، بينما كسر 17.85 سيدفع السعر لملامسة هدفنا الرئيسي المنتظر عند 17.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط