شكرا لقرائتكم خبر عن "تجارية الجيزة" : تنسيق مع الشعب لضبط الأسعار فى الأسواق المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ، أن هناك متابعة مستمرة من الغرفة مع الشعب لمتابعة الأسعار داخل الأسواق المختلفة ، مشيرا إلى أن هناك لجان ترصد بشكل يومى الأوضاع وما تحتاجه المناطق المختلفة لعدم حدوث أى عجز فى لأى سلعة قد يؤثر على أسعارها .

وأضاف ناصر ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " أن الغرفة تنسق مع الشعب من مراعاة المواطنين من خلال السيطرة على الأسعار بشكل مستمر ، مشيرا الى أن هناك فائض كبير فى معظم السلع وهو ما أثر ايجابيا على خفض أسعار عدة سلع منها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن ، لافتا الى إلى أن الغرفة تعمل على تنظيم عدة معارض منها معرض عودة المدارس والذى تضمن 6 معارض مختلفة فى عدة مناظق من الجيزة ، وبتخفيضات وصلت الى أكثر من 50% وذلك لخدمة الأسر المصرية .