شكرا لقرائتكم خبر عن "تجارية الجيزة" : تنسيق مع الشعب لضبط الأسعار فى الأسواق المختلفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ، أن هناك متابعة مستمرة من الغرفة مع الشعب لمتابعة الأسعار داخل الأسواق المختلفة ، مشيرا إلى أن هناك لجان ترصد بشكل يومى الأوضاع وما تحتاجه المناطق المختلفة لعدم حدوث أى عجز فى لأى سلعة قد يؤثر على أسعارها .
وأضاف ناصر ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " أن الغرفة تنسق مع الشعب من مراعاة المواطنين من خلال السيطرة على الأسعار بشكل مستمر ، مشيرا الى أن هناك فائض كبير فى معظم السلع وهو ما أثر ايجابيا على خفض أسعار عدة سلع منها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن ، لافتا الى إلى أن الغرفة تعمل على تنظيم عدة معارض منها معرض عودة المدارس والذى تضمن 6 معارض مختلفة فى عدة مناظق من الجيزة ، وبتخفيضات وصلت الى أكثر من 50% وذلك لخدمة الأسر المصرية .
كانت هذه تفاصيل خبر "تجارية الجيزة" : تنسيق مع الشعب لضبط الأسعار فى الأسواق المختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.