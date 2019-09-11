شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثانى..المصرى تكريم التهامى عضواً بالمجلس الاستشارى للرئاسة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التجارة ويلبر روس، بالنيابة عن الرئيس الأمريكى، عن تعيين تكريم التهامي، مدير عام شركة "أى بى أم" فى الشرق الأوسط وإفريقيا عضواً لفترة ثانية بالمجلس الاستشارى الرئاسى لتعزيز الأعمال التجارية فى إفريقيا " PAC-DBIA".

تأسس المجلس الاستشارى للرئيس الأمريكى فى عام 2014، بهدف تعزيز التعاون التجارى بين الولايات المتحدة وأفريقيا، ويلعب المجلس بدورته الثالثة دورًا رئيسيًا فى دعم سياسات وأنشطة الحكومة الأمريكية من خلال تنفيذ مبادرة ازدهار إفريقيا "Prosper Africa" والتى أطلقها الرئيس الأمريكى بهدف تعزيز الاستثمارات وزيادة فرص العمل فى الولايات المتحدة وإفريقيا.

ويمثل تكريم التهامى "أى بى أم" للمرة الثانية فى المجلس الاستشارى للرئاسة الأمريكية، من خلال العمل مع الحكومة الأمريكية لإطلاق مبادرات لدعم النمو والازدهار الاقتصادى فى مختلف أنحاء القارة الإفريقية، فى إطار بناء شراكات مختلفة مع الحكومات المحلية وشركاء الأعمال والمؤسسات من مختلف القطاعات فى إفريقيا، لمساعدتهم على تطوير أنظمة الاعمال والتى تهدف الى المساهمة فى النهوض بالمجتمع".