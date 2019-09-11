شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 4 ملايين طن خضروات وفواكهة وروسيا على رأس قائمة المستوردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مصر فى تصدير كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة خلال النصف الأول من العام الجارى حيث وصلت الكميات المصدرة الى 4.289 مليون طن بقيمة 2.154 مليار دولار وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 مدة 9 أشهر .

وتأتى روسيا الاتحادية فى مقدمة الدول الأكثر استيرادا من مصر خلال نفس الفترة ،استوردت 568 الف طن بقيمة 261 مليون دولار ، تليها السعودية استوردت 522 ألف طن بقيمة 219 مليون دولار، ثم هولندا استوردت 278 ألف طن بقيمة 154 مليون دولار ، و جاءت الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة الرابعة حيث استوردت 274 ألف طن بقيمة 95 مليون دولار.

ثم ضمت القائمة تركيا استوردت 263 ألف طن ،بقيمة 105 ملايين دولار،و حلت الصين سادسا استوردت 217 ألف طن بقيمة 102 مليون دولار، تليها بريطانيا استوردت 215 ألف طن بقيمة 158 مليون دولار، وإيطاليا استوردت 153 ألف طن بقيمة 90 مليون دولار، وجاءت الأردن استوردت من مصر 153 ألف طن ،بقيمة 48 مليون دولار ، و اليونان استوردت 139 ألف طن بقيمة 51 مليون دولار.